Abiertas las subvenciones para el desarrollo y promoción local del Alt Pirineu y Aran (Lleida)

Imagen del festival Son de l'Era en la Cerdanya - GOVERN DE CATALUNYA

LLEIDA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut per al Desenvolupament i la promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa) ha abierto la convocatoria de subvenciones para el desarrollo local y la promoción del patrimonio cultural en las comarcas de Alta Ribagorça, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y el territorio de Aran (Lleida).

Las ayudas cuentan con un presupuesto total de 420.000 euros e incluyen la organización de ferias, la organización de actividades formativas y lúdicas para la promoción del patrimonio cultural y desarrollo local y la edición de publicaciones de carácter cultural, socioeconómico y científico, informa el Departamento de Territorio en un comunicado este martes.

Cada actividad puede acceder a una cantidad máxima de 6.000 euros, con un periodo de ejecución desde el 1 de enero al 22 de noviembre, y el periodo para solicitarse es de 20 días naturales.