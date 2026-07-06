Abierto el plazo de la II convocatoria del Pla de Barris, con un presupuesto de 200 millones

Rehabilitación de un edificio - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha abierto el plazo para la segunda convocatoria del Programa de Barris i Viles 2025-2029, con un presupuesto ampliable de 200 millones de euros, y los ayuntamientos pueden presentar sus Programes Memòria d'Intervenció Integral (PMII) hasta el 17 de julio.

Optan los municipios que no optaron a la primera convocatoria, los que sí lo hicieron pero no resultaron elegidos y los que se beneficiaron de la primera pero quieran presentar un proyecto para otro barrio, informa la Conselleria de Territorio en un comunicado este lunes.

Está previsto que la resolución provisional con los beneficiarios se conozca en octubre.

120 PROGRAMAS

Este plan permitirá poner en marcha, entre 2025 y 2029, hasta 120 Programes Memòria d'Intervenció Integral (PMII) de transformación en toda Catalunya, con una inversión total conjunta entre Govern y Ayuntamientos de 1.600 millones de euros.

El límite presupuestario por PMII se ha fijado en 25 millones de euros para municipios de más de 20.000 habitantes, y en 12,5 millones para el resto.

La primera convocatoria, resuelta a finales de 2025, escogió 20 PMII que ya están en marcha y se beneficiará a unas 273.000 personas con un presupuesto total de 412 millones de euros, de los que 232,71 los aporta la Generalitat.

SÍLVIA PANEQUE

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha recordado que el Pla de Barris "no se focaliza solo en el urbanismo, sino que también aborda la justicia social y la sostenibilidad".

"Se trata de mejorar la vida comunitaria de los barrios más vulnerables, por lo que los programas de los ayuntamientos deben incluir tanto actuaciones para la mejora del espacio público y los equipamientos como medidas de adaptación al cambio climático y acciones sociocomunitarias para la igualdad de género, la salud o la educación", ha añadido.