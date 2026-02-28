Abierto el proceso de participación ciudadana del Plan del litoral

La costa litoral catalana - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat iniciará el próximo lunes la fase de participación pública del Plan de Protección y Ordenación del Litoral (PPOL), que tiene el objetivo de instaurar una gestión integrada de toda la franja litoral catalana hasta 2100, ha informado este sábado mediante un comunicado.

El documento de objetivos del PPOL abre un proceso dirigido a ayuntamientos, entidades ambientales, instituciones de investigación, agentes económicos y ciudadanía para escuchar y hacer propuestas "que se puedan realizar para enriquecer su redacción".

El PPOL plantea, por primera vez, una gestión integrada de toda la franja litoral, incluidas aguas territoriales, playas y primera línea terrestre, buscando superar la fragmentación y coordinar decisiones sobre usos, ecosistemas y adaptación climática.

En marzo se celebrarán cinco talleres presenciales en diferentes puntos litorales para dar a conocer el esquema del plan y foementar un primer diagnóstico de sus objetivos y retos: el día 2 en las comarcas de Girona, el 3 en Barcelona, el 5 en Camp de Tarragona, el 9 en Terres de l'Ebre (Tarragona) y el 11 en el Penedès (Tarragona).

SESIONES DE MAÑANA Y DE TARDE

Las sesiones tendrán lugar por la mañana y la tarde, con un enfoque más técnico en horario matinal y más abierto por la tarde; además, en marzo y abril, se añadirán tres talleres sectoriales sobre gobernanza, economía y movilidad.

El proceso seguirá entre abril y septiembre con nuevos talleres para priorizar acciones y definir rutas de adaptación climática, y la fase participativa concluirá en noviembre con la validación de resultados.

Las aportaciones servirán para redactar el PPOL, cuya aprobación inicial se prevé a principios de 2027 y la definitiva en el primer semestre de 2028, afectando a 70 municipios costeros y 21 interiores.