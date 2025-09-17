La abogacía catalana recurrirá la sentencia del TSJC que anula el decreto del catalán en la escuela

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Joan Martínez García, ha anunciado este miércoles que la entidad que preside recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula parte del decreto que blindaba el catalán en las escuelas.

Lo ha anunciado este miércoles durante el acto de entrega del XIX Premi Juandó i Royo del Cicac a la expresidenta del Parlament de Catalunya (2010-2015), Núria de Gispert, en un acto en el Parlament, en el que ha dicho que adoptarán la misma postura que el Govern, que ya anunció que recurriría el fallo.

Martínez ha manifestado que la abogacía catalana respeta las resoluciones judiciales, pero que "eso no debe ser incompatible" con la defensa firme del catalán y de su uso en los ámbitos jurídicos, pero también en los escolares, y ha dicho que desde el Cicac no se quedarán mudos ni de perfil ante esta situación.