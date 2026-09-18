La Abogacía pide homogeneizar los criterios de la Ley de Eficiencia en procesos de familia

Participantes de la 5 edición del Congreso de Derecho de Familia impulsado por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) - ICAB

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía de Familia ha reivindicado, en el marco de la 5 edición del Congreso de Derecho de Familia impulsado por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) criterios claros y homogéneos a la hora de proponer y admitir prueba, a raíz de la modificación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial en procesos de familia.

En un comunicado este viernes, el ICAB ha informado de que más 300 personas han asistido presencialmente a este congreso, que ha tenido lugar el 17 y 18 de septiembre en su sede de Barcelona, en el que también se han analizado, en relación con los procedimientos de familia, la prueba digital y patrimonial, la irrupción de la IA, y los delitos vinculados a los conflictos de familia.

A través de cinco mesas redondas y dos talleres prácticos se han abordado los principales retos en el ámbito del Derecho de familia y una de las principales conclusiones ha sido que en una sociedad globalizada como la actual, los procedimientos de familia requieren que la abogacía conozca el derecho internacional privado.

El motivo, han explicado, es que cada vez hay más parejas con miembros de diferente nacionalidad, que a su vez tienen hijos con nacionalidad diferente a la suya y que viven y tienen patrimonio en diversos países, por lo que la formación en derecho internacional es ya una necesidad para la abogacía especializada en familia.

También se ha dedicado una mesa a los delitos penales vinculados al derecho de familia, como la sustracción internacional de menores, el impago de pensiones, la violencia vicaria y la revelación de secretos.

En este sentido, han recordado que estas conductas pueden generar consecuencias especialmente graves para la infancia y adolescencia y por ello es necesario abordar los procedimientos de familia desde una perspectiva integral.

FUNDACIÓN CROMOSUMA

Esta edición del congreso forma parte del proyecto impulsado por la Junta de Gobierno del ICAB '12 Congresos, 12 Causas', con el objetivo de apoyar 12 iniciativas del ámbito social que puedan contribuir a mejorar el Derecho y la vida de las personas.

En este caso, se ha vinculado a la Fundación Cromosuma, una entidad formada por padres y madres de niños con Síndrome de Down, y que trabaja para facilitar que las familias accedan a un plan de acción integral desde el primer año de vida con el objetivo de maximizar la confianza y la autonomía de los niños para que puedan desarrollar su máximo potencial a través del juego y la diversión.