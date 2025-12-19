La abogada de desalojados en Badalona (Barcelona) lamenta un "atentado a derechos fundamentales"

Varias personas desalojadas del instituto B9 de Badalona acampan en los alrededores, a 18 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BADALONA (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

Una de las abogadas de las personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), Mireia Salazar, ha exigido a la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento de la localidad que cumplan con la legalidad y realojen inmediatamente a estas personas, ante lo que considera un "atentado a los derechos fundamentales".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios este viernes en la plaza ubicada frente al inmueble, donde efectivos de la Guàrdia Urbana (GUB) han desalojado a una cincuentena de personas que habían acampado, y que posteriormente han vuelto a establecerse en este punto.

"Hemos visto una situación más que evidencia la miseria y la falta de atención por parte de los servicios públicos, que han condenado a las personas residentes de este instituto sin ningún tipo de garantía a vivir en la calle. Se les está condenando a la exclusión del municipio", ha afirmado Salazar.

La abogada también ha indicado que este viernes el relator especial de Naciones Unidas ha publicado una nota de prensa criticando este desalojo, por lo que Salazar ha instado al alcalde de Xavier García Albiol a cumplir con la normativa, después de que este decidiera seguir adelante con el desalojo después de que los servicios sociales manifestaran que no había ninguna alternativa.

"Estamos ante un fin de semana que puede ser de lluvias. Nos preguntamos qué pasará con estas personas que están aquí delante. Por ello exigimos estas soluciones. Que no pedimos que sean valientes, sino que sean legales", ha concluido la letrada.