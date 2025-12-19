La abogada Montserrat Fernández, premiada por el Observatori de Justícia en Violència Masclista

La abogada Montserrat Fernández, premiada por el Observatori de Justícia en Violència Masclista
La abogada Montserrat Fernández, premiada por el Observatori de Justícia en Violència Masclista - GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 19 diciembre 2025 13:56
Seguir en

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La abogada y activista Montserrat Fernández ha recibido el reconocimiento a la larga trayectoria dedicada a la erradicación de la violencia machista por los Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.

Estas distinciones se otorgan a trabajos de investigación, iniciativas y prácticas orientadas a la erradicación de las violencias machistas en el ámbito de la justicia, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat en un comunicado este viernes.

Abogada, activista feminista y referente en la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia, Montserrat Fernández participó activamente en movimientos políticos y sociales como el PSUC y la Organización Feminista Revolucionaria.

Ha colaborado en la revista Vindicación feminista, espacio clave del feminismo durante la transición, y también como cofundadora del Partido Feminista de España, donde tuvo un papel relevante en la difusión del pensamiento feminista y en la lucha por la igualdad de género en un contexto social "todavía profundamente desigual".

El conseller Ramon Espadaler ha entregado el reconocimiento a Fernández, y ha asegurado que es necesario abordar "los retos de la lucha contra violencias desde una visión coral y diversa", al tiempo que ha reivindicado la diversidad como herramienta para cumplir el mandato del Observatori.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado