La abogada Montserrat Fernández, premiada por el Observatori de Justícia en Violència Masclista - GENERALITAT

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La abogada y activista Montserrat Fernández ha recibido el reconocimiento a la larga trayectoria dedicada a la erradicación de la violencia machista por los Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.

Estas distinciones se otorgan a trabajos de investigación, iniciativas y prácticas orientadas a la erradicación de las violencias machistas en el ámbito de la justicia, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat en un comunicado este viernes.

Abogada, activista feminista y referente en la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia, Montserrat Fernández participó activamente en movimientos políticos y sociales como el PSUC y la Organización Feminista Revolucionaria.

Ha colaborado en la revista Vindicación feminista, espacio clave del feminismo durante la transición, y también como cofundadora del Partido Feminista de España, donde tuvo un papel relevante en la difusión del pensamiento feminista y en la lucha por la igualdad de género en un contexto social "todavía profundamente desigual".

El conseller Ramon Espadaler ha entregado el reconocimiento a Fernández, y ha asegurado que es necesario abordar "los retos de la lucha contra violencias desde una visión coral y diversa", al tiempo que ha reivindicado la diversidad como herramienta para cumplir el mandato del Observatori.