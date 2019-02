El abogado de Serra cree que la absolución demuestra una gestión "absolutamente transparente"

Publicado 12/02/2019 16:22:34 CET

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, Pablo Molins, ha valorado este martes que la sentencia absolutoria de la Audiencia de Barcelona por el caso de los aumentos de sueldo de la entidad confirma que la gestión durante la Presidencia de su cliente fue "absolutamente transparente".

En una nota de prensa, Pablo Molins y la defensa del exdirector general de la entidad Adolf Todó, Juan Segarra, ambos del bufete Molins Advocats Defensa Penal, se "congratulan enormemente de la absolución con todos los pronunciamientos favorables" de sus clientes, que estaban acusados de delitos de administración desleal.

Según Molins, la sentencia absolutoria también demuestra que "la entidad, pese a las dificultades económicas, era fundamentalmente sólida y viable, así como que las decisiones tomadas fueron en interés de la caja".

El abogado Juan Segarra ha resaltado que la decisión judicial "corrobora plenamente que fidelizar al equipo directivo, que el Banco de España consideraba parte de la solución, no supuso ningún perjuicio para la entidad".

"Al contrario, era importante y beneficioso que continuase pilotando el proyecto de integración para no desestabilizar a la entidad", ha resaltado el abogado, que constata que los aumentos de sueldo, al no ser perjudiciales para la entidad, no pueden ser constitutivos de delito de administración desleal, ni de apropiación indebida.

La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona ha absuelto a Serra, Todó y los otros 39 acusados de administración desleal por los aumentos retributivos a altos directivos en dos acuerdos del Consejo de Administración en 2010 pese a que se hicieron en plena crisis económica.