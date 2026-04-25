Abogados catalanes piden que el Congreso apruebe una "solución justa" para los mutualistas

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana ha pedido a los grupos parlamentarios que alcancen un acuerdo que sea una "solución justa" para los mutualistas, informa en un comunicado este sábado.

Ha reclamado que aprovechen la reunión de la ponencia del próximo martes para avanzar "hacia una situación justa y efectiva" para garantizar una jubilación digna y que se respeten los derechos de los mutualistas.

La entidad ha subrayado la necesidad de establecer una pasarela hacia el régimen público del RETA que "sea viable, equitativa y plenamente respetuosa con los derechos consolidados de los mutualistas".

El Consell ha señalado que "la situación de los mutualistas no admite más dilaciones" y ha reclamado una respuesta que sea clara e inmediata para garantizar la seguridad jurídica.

Ha recordado que la situación afecta a cerca de 60.000 personas, "con el agravante de que una parte significativa de los afectados se encuentra en una edad cercana a la jubilación".