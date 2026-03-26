Abogados Cristianos tenía la esperanza de que la joven de Barcelona "reconsiderara" su eutanasia

El abogado de la Fundación Española de Abogados Cristianos, José María Fernández - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la Fundación Española de Abogados Cristianos, José María Fernández, ha explicado a las puertas del hospital en el que la joven de 25 años de Barcelona recibirá la eutanasia este jueves por la tarde que siempre han tenido la esperanza "de que ella pudiese reconsiderar su idea".

El letrado, que representa al padre de la joven, ha explicado que las peticiones que hicieron a la justicia para intentar suspender la eutanasia se basaron fundamentalmente en dos puntos: el primero, que la joven tenía problemas mentales que la incapacitaban para tomar esta decisión, y el segundo que faltaban pruebas objetivas "sobre el dolor y el padecimiento" de la paciente.

El abogado ha subrayado que para que se cumpla la ley tiene que haber un contexto eutanásico porque si no, no se trata de una eutanasia, sino de un "suicidio asistido".

Ha defendido los recursos presentados ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y ha dicho que la ley de eutanasia "marca muy claramente las condiciones en las que la eutanasia se puede practicar, y si la aplicamos como una ley de suicidio asistido, entramos en una pendiente resbaladiza donde muchos otros casos podrían tener amparo".

Sobre la postura de la familia, ha dicho que "se ha mantenido casi siempre unida en la defensa de la vida", que el padre está en el interior del hospital y que espera que este caso sirva para que esta situación no suceda más.