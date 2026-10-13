Abre el centro de arte Large, primera obra de RCR Arquitectes en el Grand Paris (Francia)

Imagen del centro de arte Large - RCR ARQUITECTES

GIRONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Île Seguin, antigua isla industrial de las fábricas de Renault en el río Sena de París (Francia), ha iniciado una nueva etapa con la apertura del centro de arte contemporáneo Large, primera obra del estudio gerundense RCR Arquitectes en el Grand Paris.

Concebida en colaboración con el estudio francés CALQ Agence d'Architecture, la instalación tiene más de 53.000 metros cuadrados y ha sido creada con la voluntad de "situar la creación contemporánea en el centro de una nueva urbanidad que quiere consolidar la isla como destinación cultural del Grand Paris", informa en un comunicado.

La instalación hará puertas abiertas del 17 al 18 de octubre con entradas gratuitas con inscripción previa, y la exposición inaugural (Moteur Imaginaire, dedicada a la historia artística de Renault y a la creación contemporánea) se podrá visitar del 17 de octubre al 7 de marzo de 2027.

Del total de metros cuadrados del proyecto, 5.000 corresponden propiamente al edificio, la mitad de los cuales está destinada a espacios expositivos.

'HACERSE A LA MAR'

El centro ha sido desarrollado por la promotora inmobiliaria Emerige con las firmas de inversión Ardian y AOG, y su nombre viene de la expresión francesa 'prendre le large', que significa 'hacerse a la mar'.

En lenguaje marinero, el 'large' (mar abierto) empieza a 6 millas náuticas de la costa, la misma distancia que separa la Île Seguin de Notre-Dame siguiendo el curso del río Sena.

"Large nace con una vocación clara: ser mucho más que un contenedor de exposiciones. La arquitectura no tiene que limitarse a alojar el arte, sino que puede contribuir a crear las condiciones para que la obra sea percibida de otra manera", ha asegurado el estudio de Olot.

SUCESIÓN DE ESPACIOS

El edificio cuenta con "una sucesión de espacios que juegan con la compresión y la dilatación, las perspectivas y la relación entre interior y exterior", ha detallado RCR Arquitectes, que ha sostenido que la luz tiene un papel esencial en la obra.

El recorrido empieza en la calle central de la Pointe des Arts y conduce hacia un atrio de 370 metros cuadrados y 7 metros de altura, concebido como "una auténtica ágora".

Desde este espacio, el visitante inicia un recorrido vertical articulado alrededor de un núcleo central con escaleras, pasillos, entresuelos, vistas cruzadas y cambios súbitos de escalera.

SALA DE EXPOSICIONES

La culminación del recorrido es la sala de exposiciones, un espacio diáfano de 1.000 metros cuadrados con paredes curvas, sin pilares y con 14 metros de altura y 42 de anchura.

Dos salas más completan los espacios expositivos, situados en los niveles quinto y sexto.

Este nuevo centro de arte forma parte de un ecosistema cultural que incluye equipamientos como La Seine Musicale y los cines Pathé, así como el nuevo parque Gauthier-Mougin, proyectado por el paisajista Michel Desvigne.

En este contexto, Large es la "pieza central" de un proyecto que combina cultura y espacio público para abrir la isla a nuevas formas de uso y de relación con su entorno.