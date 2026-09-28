Abre en L'Hospitalet (Barcelona) el primer centro de donación de sangre fijo a pie de calle de España

El nuevo centro se ubica en la calle Jacint Verdaguer 12 de L'Hospitalet - BANC DE SANG

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha abierto en el barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el primer centro de donación de sangre fijo de España a pie de calle, ha informado en un comunicado de este lunes.

Es un cambio "estratégico" del Banc de Sang, que quiere ofrecer una experiencia nueva al donante en un espacio cómodo, cálido y cercano, a pie de calle --está ubicado en Jacint Verdaguer 12--, sustituyendo el punto del Hospital de Bellvitge, que cerró el pasado viernes.

La alternativa quiere revertir la tendencia de los ciudadanos que, desde la pandemia, "cada vez acuden menos" a los puntos de donación situados en los hospitales; y en este nuevo punto se podrá donar de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 14.30.

El nuevo centro va dirigido a los donantes de diferentes poblaciones de la comarca del Baix Llobregat que hasta ahora se desplazaban expresamente al Hospital de Bellvitge para donar.

El Banc de Sang recuerda que tiene 12 centros de donación fijos en los grandes hospitales de Catalunya y que hace 400 campañas anuales en todo el territorio.