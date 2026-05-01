Abril de 2026, el mes más cálido en la mayor parte de Catalunya en más de 20 años, según Meteocat - GOVERN

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha asegurado que abril de 2026 ha sido "excepcionalmente cálido" en la mayor parte de Catalunya, y ha sido el más cálido en más de dos décadas en 106 de las 122 estaciones de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).

El jefe del área de Climatología del Meteocat, Marc Prohom, ha asegurado que esta situación "responde a un patrón atmosférico que ha favorecido que a la península llegasen numerosas perturbaciones y impulsasen el aire cálido del norte de África", ha informado el Meteocat en un comunicado.

La combinación de esta masa de aire cálido y la persistencia de anticiclón en buena parte del mes ha provocado una temperatura elevada para esta temporada del año y precipitación escasa, excepto en el Pirineo, donde los valores han sido "cercanos a la normalidad de un mes de mayo y se ha acelerado mucho el deshielo".

Hasta ahora, el precedente de abril más cálido en Catalunya fue el de 2011, aunque también lo fue bastante el de 2023, y estas altas temperaturas han sido especialmente notables en zonas de interior y elevadas, mientras que en la costa se han moderado.

La última parte del mes ha estado marcada por episodios de tormentas en el Pirineo y Prepirineo, provocados por "una entrada de aire relativamente frío en altura que, en contraste con el calor que había en superficie, han favorecido una fuerte inestabilidad atmosférica".

Pese a estos episodios de lluvia, las precipitaciones acumuladas no han alcanzado la media climática y el mes ha sido seco o muy seco en gran parte de Catalunya, excepto el Pirineo.