Absueltos los exconsellers Argimon y Vergés por el retraso en la vacunación a policías

Archivo - El exsecretario general del Departament de Salut, Marc Ramentol, a su salida de la Audiencia de Barcelona, a 1 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los exconsellers de Salud, Josep Maria Argimon y Alba Vergés, así como al director general de Salud de la Generalitat durante la pandemia, Marc Ramentol, y al entonces director del Servei Català de Salut, Adrià Comella, de un delito de prevaricación por el supuesto retraso en la vacunación contra el Covid-19 a policías y guardias civiles destinados en Catalunya, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El tribunal argumenta que falta "la prueba de una voluntad de discriminar" a estos cuerpos policiales y que la decisión adoptada por la Conselleria de Salud de suspender la vacunación de policías y guardias civiles se debió a razones sanitarias, por lo que no aprecia delito ni por parte de Vergés, consellera en aquel momento, ni el entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

Los sindicatos, que ejercían la acusación particular, pedían para ellos 15 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía retiró los cargos.

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