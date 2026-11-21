Constitución del Consell Nacional de AC - AC

GIRONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

AC ha constituido este sábado su Consell Nacional durante un acto en la sede del partido en Ripoll (Girona) en que se ha elegido a Jordi Coma presidente, así como al resto de miembros de la Mesa Permanent.

La sesión ha contado con la presidenta del partido, Sílvia Orriols, todos los miembros del Comitè de Govern y unos 80 consellers nacionals, informa AC en un comunicado este sábado.

El Consell es su principal órgano de dirección entre congresos y un "espacio fundamental para canalizar la participación de la militancia en la vida interna de la formación".