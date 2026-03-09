La ACA destinará más de 125.000 euros a proteger de inundaciones la playa de Alcanar (Tarragona)

Archivo - Una caravana volcada por las lluvias, a 13 de octubre de 2025, en Alcanar, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicado por un total de 125.791,05 euros sin IVA la redacción del proyecto constructivo de protección contra inundaciones en el ámbito de Alcanar-Platja, en Tarragona.

La adjudicataria, Engisic Solucions i Consulting SL, tendrá 10 meses para redactar el proyecto, que quiere "mejorar la seguridad de las personas y de los espacios urbanos más expuestos en episodios de avenidas", informa la ACA en un comunicado de este lunes.

El ámbito de actuación está identificado por la ACA como un Tramo de Riesgo de Inundación (TRI) en el marco de la actualización y revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, una clasificación que indica que tiene un "riesgo potencial significativo".

Entre 2018 y 2025, Alcanar ha acumulado más de 12 millones de euros en daños por inundaciones, principalmente a raíz de los episodios de septiembre de 2021, 2023 y octubre de 2025, con registros de lluvia que han llegado a superar los 300 litros por metro cuadrado.

El nuevo proyecto deberá permitir identificar y determinar las actuaciones más eficaces para reducir el riesgo de inundación, analizar el comportamiento de los barrancos y su salid al mar y coordinar las actuaciones hidráulicas con la reordenación urbanística del ámbito, entre otros.