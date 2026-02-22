La ACA impulsa un proyecto para la mejora ambiental de un tramo del río Tordera

El río Tordera - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación la redacción de un proyecto para la mejora ambiental de un tramo del río Tordera en su confluencia con la riera de Santa Coloma, entre el polígono industrial y la AP-7, dentro del ámbito municipal de Fogars de la Selva (Barcelona).

La actuación prevé controlar especies invasoras, retirar rompeolas obsoletos, mejorar los márgenes y crear hábitats fluviales más diversos en este espacio, que forma parte de la Xarxa Natura 2000, han informado en un comunicado este domingo.

Con esta medida se definirán diversas mejoras ambientales en el marco de las actuaciones destinadas a reducir el riesgo de inundación en una zona del municipio, juntamente con la construcción de un rompeolas de unos 200 metros en la zona de la ermita de Fogars.

El tramo en el que se centra este proyecto ha sufrido a lo largo de los años presiones por usos humanos y presencia de estructuras rígidas en el cauce y la actuación deberá respetar el principio de mínima actuación y restauración pasiva, interviniendo solo en los puntos necesarios y dejando que el río recupere sus hábitats característicos.

El proyecto ambiental sale a licitación por 70.781,60 euros y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa Feder de Catalunya 2021-2027 y cuenta con un plazo máximo de 10 meses.