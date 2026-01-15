La ACA incrementa la liberación de agua de algunos embalses catalanes por la previsión de lluvias

Liberación de agua desde la presa de Foix - ACA

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) incrementará durante las próximas horas la liberación de agua de algunos embalses de las cuencas internas ante la previsión de lluvias "importantes" durante los próximos días, ha informado en un comunicado este jueves.

El global de las cuencas internas se sitúa por encima del 86% de su capacidad y la medida se concentrará en los embalses del Ter, Darnius Boadella y el embalse de Foix.

El objetivo es aumentar el resguardo en estos embalses, que son los que tienen volúmenes más altos, para "poder asumir el agua que entre desde las cabeceras de los ríos, sin que esto suponga una pérdida de recurso".

Los embalses del sistema Ter están al 90% de su capacidad y, con el objetivo de estabilizar volúmenes y disponer de mayor resguardo, se pasará de liberar 3 metros cúbicos por segundo a 15; el Foix está al 82,4% de su capacidad y se pasará de los 85 a los 300 litros por segundo; y en el Darnius Boadella se prevé aumentar el caudal de salida en unos 2 metros cúbicos por segundo (ahora se liberan 0,3).

En cuanto al resto de embalses, mantienen las liberaciones habituales "para garantizar las demandas de agua y el caudal ecológico"; y durante el episodio de lluvias se hará un seguimiento continuado de la evolución de los caudales y su repercusión en los embalses para definir posibles cambios y medidas.