La ACA invierte 1,3 millones en renovar 6 válvulas de la presa de Darnius Boadella (Girona)

Presa de Darnius Boadella - ACA

GIRONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) invertirá 1,3 millones de euros en la renovación de 6 válvulas de la presa de Darnius Boadella, que captan el agua del embalse y la distribuyen a 12 municipios de la comarca del Alt Empordà (Girona), así como otros trabajos como la sustitución de 2 tramos de la tubería y la colocación de un caudalímetro.

Las actuaciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se centrarán en la renovación de estas válvulas que se distribuyen a través de las 3 captaciones de la presa y permitirá hacer una gestión más cuidada del agua que se destina para el abastecimiento urbana, informa este jueves la ACA en un comunicado.

El embalse de Darnius Boadella destina su agua a las demandas de riego de la zona y al abastecimiento de una docena de municipios del Alt Empordà: Cadaqués, Castelló d'Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra y El Far d'Empordà.