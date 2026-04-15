ACA y Patronat de Montserrat destinarán 3,7 millones a reducir riesgos de inundación del monasterio

Mapa de la zona donde se harán los trabajos - ACA

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y el Patronat de la Muntanya de Montserrat destinarán 3,7 millones de euros para reducir los riesgos de inundabilidad del Monasterio de Montserrat, informa la ACA en un comunicado este miércoles.

El director de la ACA, Josep Lluís Armenter, se han reunido con la Comisión Ejecutiva del Patronat para explicar las actuaciones, que consistirán en la recogida de las aguas pluviales de los torrentes de la Trinitat y Sant Salvador y la construcción de un conducto que aportará agua a la actual canalizacións torrente de Santa Maria.

El proyecto ha sido redactado por la ACA durante 2025 y financiado por el Patronat con más de 77.000 euros; los trabajos tendrán una duración de 18 meses y las actuaciones previstas están dimensionadas para un periodo de retorno de 500 años.

Durante este 2026 está previsto aprobar el proyecto y establecer las condiciones de financiación y las anualidades de esta inversión mediante la suscripción de un nuevo convenio de colaboración entre la ACA y el Patronat.

Se impulsa en el marco del convenio suscrito en febrero de 2024 entre la ACA y el Patronat para reducir el riesgo de inundaciones en la zona del monasterio.