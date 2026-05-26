Acaba la reunión de la mesa de Educació con sindicatos

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La reunión de la quinta mesa sectorial de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con los sindicatos educativos ha acabado este martes en torno a las 20.15 horas para abordar las mejoras laborales de los profesionales educativos, y se prevé una nueva reunión este miércoles.

Tiene lugar en la sede del Departament, en la Via Augusta de Barcelona, y han acudido el secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, y todos los sindicatos de la mesa, incluido Aspepc·Sps, que a las anteriores no había asistido.

Esta mesa se produce en el marco del ciclo de movilizaciones convocado hasta junio en rechazo al acuerdo educativo firmado con CC.OO. Educació y UGT y antes de la huelga educativa en toda Catalunya de este miércoles.