Los acampados en Barcelona se desvinculan de posibles disturbios de Blocus este sábado

Representantes de la acampada por la vivienda en Barcelona atienden a la prensa en plaza Catalunya de Barcelona este viernes - David Zorrakino - Europa Press

Se abren a "dialogar" con la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento para buscar soluciones BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda en plaza Catalunya de Barcelona se han desvinculado de las convocatorias de Blocus este sábado en la capital catalana y han defendido unas protestas pacíficas, por lo que mantendrán instalado el perímetro de protección para evitar que posibles miembros de dichas convocatorias entren a la zona de acampada.

En declaraciones a los medios este viernes por la tarde, diversos miembros de la acampada han abierto la puerta a "dialogar" con la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación para tratar de encontrar una solución, si bien advierten que no levantarán la acampada hasta no conseguir soluciones tangibles.

En este sentido, han reclamado la misma calidad de recursos que aseguran que la acampada está brindando a personas sin vivienda: "Aquí hay personas viviendo y que están encontrando una seguridad que hace muchos años que no tenían".

Subrayan que allí tienen acceso a enfermería 24 horas, asistencia psicológica, tres dietas diarias, un techo, un sentimiento de comunidad y apoyo.

Han recordado que ha pasado más de un mes desde que el 28 de septiembre iniciaron la protesta en plaza Catalunya y han destacado que la clase obrera ha demostrado que la autoorganización es la "vía correcta para incluir a todas las realidades".

HUELGA GENERAL

Con respecto a la huelga general del próximo 11 de noviembre han expresado que es una "herramienta legítima y necesaria" para visibilizar injusticias, denunciar vulneraciones de derechos y ejercer presión social para que las instituciones actúen, pero que, por sí sola, no es suficiente.

Han subrayado que necesitan que las reivindicaciones de la calle se traduzcan en respuestas políticas reales, por lo que invitan a todas las fuerzas de izquierda, tanto a nivel municipal como autonómico, a sentarse con ellos para elaborar respuestas y soluciones reales.

También han aprovechado para solicitar al Ayuntamiento que restablezca los suministros, como la iluminación, pues aseguran haber recibido amenazas de grupos fascistas y ultras en los últimos días: "Solicitamos que igual que es una prioridad iluminar las calles para que los negocios estén protegidos, aquí somos personas que somos un blanco vulnerable".