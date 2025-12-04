Acave celebra que el acuerdo comunitario sobre viajes combinados "respete" sus principales peticiones

Archivo - Logo de la nueva patronal de agencias de viajes Acave - ACAVE - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha valorado positivamente el acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en la modificación de la Directiva de Viajes Combinados, referida a los paquetes turísticos, que "acepta las principales peticiones realizadas" por la entidad.

Según ha explicado la entidad este jueves en un comunicado, el texto, que surge de una propuesta de la Comisión Europea para aclarar la protección de los viajeros tras las cancelaciones que siguieron a la pandemia por coronavirus, "permite garantizar la seguridad jurídica de las agencias en algunos de los puntos más controvertidos".

En concreto, Acave ha valorado que la definición de viaje combinado permita a las compañías vender, si lo desean, combinaciones que no estén sujetas a la normativa, siempre y cuando "informen debidamente al consumidor de antemano de que no se trata de un paquete".

El texto acordado por la eurocámara y el Ejecutivo comunitario, además, contempla que el viajero sólo podrá cancelar un viaje antes de la salida cuando existan circunstancias imprevistas en el lugar de salida y destino, y deja fuera las circunstancias del lugar de residencia de los viajeros.

Ahora, la nueva directiva debe ser adoptada formalmente y por separado por ambos organismos, y una vez entre en vigor, los Estados miembro contarán con 28 meses de margen para trasponerla en las legislaciones nacionales.