Un accidente en la C-16 deja cinco heridos, dos de ellos menores de edad en estado crítico

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en la C-16 en Cercs (Barcelona) ha dejado cinco heridos, dos de ellos menores de edad que han sido trasladados en estado crítico, uno al Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) y otro al Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El accidente se produjo poco antes de las 21.00 horas del lunes en el punto kilométrico 101-101.5 de la C-16 a la altura de Cercs y obligó a cortar la calzada en sentido sur hacia Barcelona.

Por este accidente, el SEM activó 9 ambulancias y un helicóptero medicalizado para atender a los cinco afectados: además de los dos menores, tres personas resultaron heridas en estado menos grave: una mujer fue trasladada al Hospital Vall d'Hebron, un hombre a la Fundació Althaia de Manresa (Barcelona) y otro a la Mútua de Terrassa (Barcelona).