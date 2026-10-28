Foment del Treball expresa su solidaridad a las víctimas del accidente de Urda (Toledo)

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha expresado su solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo), en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Desde Foment del Treball queremos hacer llegar nuestra solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a sus familias", ha dicho la patronal.

Ha añadido que es "un momento terrible" y que su voluntad es hacer llegar su estima a todos los afectados.