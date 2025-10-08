Accionistas minoritarios del Sabadell se concentran para escenificar el rechazo a la OPA

Los miembros de la Junta de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell ante la sede del banco - JUAMMA PELAEZ - AAMBS

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Junta de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell se han concentrado este miércoles ante la sede del banco en Sabadell (Barcelona) para escenificar su rechazo a la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA, informa la entidad en un comunicado.

Han participado el presidente, Jordi Casas; el vicepresidente, Juan Corominas; el secretario, Joaquim Badia; el tesorero, Juan Bril, y los vocales Santiago Sauquet y Joan Llonch, que han mostrado su respaldo a la entidad.

La Asociación ha reiterado su intención de no acudir a la oferta, ya que considera que "no reconoce el verdadero valor del Banco Sabadell ni de sus accionistas".

Por ello, ha reafirmado su recomendación de que los accionistas no acepten la oferta de BBVA y han recordado que "no es necesario realizar ningún trámite: la inacción equivale a oponerse a la OPA".

Por otro lado, la entidad se ha sumado a la petición de Banco Sabadell de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impida "posibles manipulaciones de mercado derivadas de declaraciones públicas sobre la aceptación de la OPA sin un compromiso firme e irrevocable".