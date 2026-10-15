La ACCO afirma que la gasolina se encareció un 15% y el diésel un 21% por el conflicto del Pérsico

Archivo - Un hombre reposta gasolina en una gasolinera de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha afirmado que la gasolina se encareció un 15% y el diésel un 21% entre el 1 y el 20 de marzo de este año, coincidiendo con el inicio del conflicto en el Golfo Pérsico, informa en un comunicado ese jueves.

Es la principal conclusión de un informe que analiza el impacto del encarecimiento del petróleo en los precios de la gasolina y el diésel en las gasolineras de Catalunya.

El documento asegura que la subida de precios del crudo se trasladó rápidamente al de los combustibles, aunque no afectó a todos los operadores del mismo modo.

En este sentido, las gasolineras 'low cost' tuvieron un incremento mayor --del 16% en la gasolina y del 24% en el diesel--, aunque el precio se mantuvo por debajo de las gasolineras tradicionales --del 10% en la gasolina y el 18% en el diesel--.

Además, la ACCO ha detectado que la competencia local contuvo el aumento de precios, ya que las gasolineras con diez competidores en un radio de 1,6 kilómetros tenían un precio un 2% inferior al de una estación sin competidores.