La ACCO afirma que prolongar las concesiones de transporte interurbano perjudica la competencia

Archivo - Una persona en la estación de autobuses Fabra i Puig. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha afirmado que prolongar las actuales concesiones de transporte regular interurbano de autobuses es perjudicial para la competencia y ha pedido licitar "procompetitivamente" estos servicios, informa este lunes en un comunicado.

La entidad ha informado que en 2003 se amplió la duración de la mayoría de las concesiones del servicio de transporte interurbano por carretera que son competencia de la Generalitat por un periodo de 25 años para posibilitar la amortización de las inversiones, por lo que la mayoría finalizan en 2028 y "deberían volver a licitarse".

A pesar de esto, la ACCO indica que la aprobación del Decreto ley 5/2026, del 28 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte público interurbano de viajeros por carretera, prevé la ampliación del plazo concesional hasta un máximo de otros seis años, condicionado a la descarbonización de la flota.

La entidad ha valorado que a pesar de que la descarbonización es una prioridad social en la lucha contra la emergencia climática, los objetivos del Decreto ley "podrían conseguirse sin necesidad de prescindir de la competencia durante un máximo de seis años".

Según la entidad, todas las necesidades de actualización del transporte interurbano en Catalunya, incluida la descarbonización, se pueden incorporar a los procedimientos de licitación a través del diseño de los pliegos.