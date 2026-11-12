La Acec concede el Premio José Luis Giménez-Frontín a Sara Berbel Sánchez

Cartel promocional de la entrega del premio. - ACEC

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (Acec) ha concedido por unanimidad el XVII Premio José Luis Giménez-Frontín a la escritora Sara Berbel Sánchez.

La asociación ha reconocido el conjunto de su obra y su trayectoria profesional, así como "su compromismo con la igualdad y la transformación social", informa en un comunicado de este jueves.

El galardón, creado en 2010 para mantener vivo el legado de quien fue uno de los fundadores de la entidad, distingue a personas del ámbito de las letras y la cultura que han contribuido "al acercamiento entre culturas, al diálogo y al entendimiento".

Berbel es doctora en Psicología Social por la Univeristat de Barcelona (UB) y ha sido, entre otros, directora general de Igualdad de Oportunidades de la Generalitat, presidenta del Institut Català de les Dones y directora general de Barcelona Activa.

Es autora de diversos ensayos y colaboradora habitual en medios de comunicación, donde aborda cuestiones relacionadas con la igualdad, la diversidad y los "retos sociales contemporáneos".

La entrega del premio se celebrará el 27 de noviembre en el Ateneu Barcelonès, con la participación de la presidenta de la Acec, Gemma Lienas, y el vocal de la junta Jordi Folck.