Un acertante de La Fuliola (Lleida) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

LLEIDA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 2 de junio, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad de La Fuliola, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CQB95516, ha sido validado en el Despacho Receptor No 46.285, situado en Avenida Catalunya, 64.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 29 de mayo, ha estado formada por los números 18, 9, 17, 42 y 6. Las estrellas son 7 y 9. La recaudación ha ascendido a 62.641.277,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Sabadell (Barcelona) y en la nº16 de Gijón (Asturias).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 159 millones de euros.