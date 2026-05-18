Un acertante de La Primitiva gana 22 millones de euros en La Pineda-Vila (Tarragona)

MADRID/TARRAGONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en La Pineda-Vila Seca (Tarragona) percibirá más de 22 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 22.281.938,41 euros. El boleto se ha validado en el Despacho Receptor no 75.625, situado en Marcos Redondo, 3-A L-2.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 18 de mayo, ha estado formada por los números 44, 18, 37, 11, 4 y 31. El número complementario es el 46, el reintegro el 5 y el Joker, 6347680. La recaudación ha ascendido a 6.466.757 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías no 144 de Madrid; en el Despacho Receptor no 5.345 de La Curva (Almería); en el no 36.890 de Torrenueva (Granada); y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.