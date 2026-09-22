La ACM inicia un ciclo de formaciones a municipios sobre contratación pública de ayuntamientos - ACM

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha iniciado este martes en Vic (Barcelona) un ciclo de 8 jornadas que celebrarán en varios municipios catalanes para formar a profesionales y representantes electos de los entes locales sobre contratación pública de los ayuntamientos.

Han participado en esta primera sesión unos 70 profesionales de varios ayuntamientos del centro de Catalunya vinculados, principalmente, a contratación, secretaría, intervención, gerencia, asesoramiento jurídico, entre otras áreas, informan en un comunicado.

Las jornadas responden a la necesidad de los municipios de gestionar la contratación pública con unas normativas cada vez más complejas y con más exigencias en eficiencia, transparencia y seguridad jurídica, por lo que la ACM apuesta por una formación especialmente práctica para facilitar la labor de los equipos.

Han profundizado, entre otros aspectos, en la fase de ejecución de los contratos, con una sesión dedicada a las penalidades y prohibiciones de contratar, y se ha tratado la importancia de una correcta redacción de las cláusulas de seguimiento y ejecución, la tramitación de los expedientes de imposición de penalidades y la aplicación de las prohibiciones de contratar.

"PROBLEMÁTICAS COMPARTIDAS"

Ha abierto la sesión el alcalde de Vic y miembro de la ejecutiva de la ACM, Albert Castells, que ha sostenido trabajar conjuntamente entre municipios "ya que las problemáticas compartidas son de más fácil solución".

Después de la sesión inaugural de Vic, el ciclo continuará con otras jornadas que en Tarragona, Móra d'Ebre (Tarragona), Banyoles, Puigcerdà (Girona), Balaguer (Lleida), Vilafranca del Penedès (Barcelona) y Barcelona.