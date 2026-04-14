La ACM llama a reforzar la memoria democrática y defender el desarrollo rural y marítimo

Comité ejecutivo de la Associació Catalana de Municipis (ACM) - ACM

Piden al Gobierno que ordene la restitución de oficio de documentos confiscados BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité ejecutivo de la Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprobado este martes una moción para reforzar la memoria democrática y otra para defender el desarrollo rural y marítimo, que se harán llegar a los ayuntamientos catalanes para que las sometan, si lo consideran oportuno, a debate y posterior aprobación.

En referencia a la memoria democrática se ha aprobado una moción de apoyo a los municipios catalanes para "reclamar y restituir la documentación municipal confiscada por la dictadura franquista", según informa la entidad en un comunicado.

Esta moción recuerda que, según el inventario elaborado por el Arxiu Nacional de Catalunya, todavía hay fondos municipales originales de 43 ayuntamientos catalanes depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca "pendientes de retorno a sus legítimos titulares".

Así, el texto aprobado por la ACM reclama al Gobierno que ordene la restitución de oficio de estos documentos y pide a la Generalitat que impulse una reclamación conjunta mediante los mecanismos de coordinación previstos por la Ley de Memoria Democrática.

APOYO A LA CRIDA MEDITERRÀNIA

Por otro lado, la ACM ha aprobado otra moción de apoyo a la Crida Mediterrània en defensa del desarrollo rural y marítimo y el programa LEADER del desarrollo local participativo y del modelo de pesca mediterráneo ante la definición del futuro Marco Financiero Plurianual de la UE 2028-2034.

Esta moción alerta del riesgo de que la reforma del presupuesto europeo comporte una reducción de los fondos en manos de los estados lo que "podría limitar la capacidad de incidencia de los territorios y el mundo local".

Así, reivindican el papel de los Grupos de Acción Local (GAL) y los Grupos de Acción Local de Pesca y Acuicultura como herramientas de desarrollo territorial y reclaman a las instituciones europeas que garanticen una financiación "estable, suficiente y específica" para el desarrollo rural y marítimo.

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Y NUEVOS VOCALES

La reunión del Comité Ejecutivo también ha servido para validar la incorporación y nombramiento por parte de la presidenta del nuevo secretario general adjunto, Marc Sanglas, que releva a Sergi Penedès.

También se ha dado el visto bueno a la incorporación como vocales del Comité Ejecutivo del alcalde de Gandesa (Tarragona), Carles Luz, y el alcalde de Vilada (Barcelona), Quim Espelt, que cogen el relevo del exalcalde de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Isidre Sierra, y el alcalde de El Masnou (Barcelona) y exvicepresidente primero de la ACM, Jaume Oliveras.