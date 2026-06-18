La ACM reclama a los líderes de la UE un presupuesto europeo "más cercano a los territorios"

Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) se ha adherido a una carta impulsada por la Local Alliance (coalición que agrupa a las principales redes europeas de gobiernos locales y regionales) para reclamar a los jefes de Estado y gobiernos de la Unión Europea (UE) un futuro presupuesto comunitario "más cercano a los territorios".

La petición se impulsa con motivo del debate sobre el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-34 que los líderes europeos abordan en el Consejo Europeo de este jueves y viernes en Bruselas, ha informado la entidad municipalista en un comunicado.

La misiva defiende que los municipios y las regiones deben tener un papel central en la definición e implementación de las políticas europeas, al ser las administraciones más cercanas a la ciudadanía y las responsables de traducir las prioridades de la UE en "proyectos, servicios e inversiones tangibles".

Por ello, la ACM secunda la demanda de un presupuesto basado en la gobernanza multinivel, con recursos suficientes para la política de cohesión y con una participación efectiva de los gobiernos locales en la planificación, ejecución y evaluación de los fondos europeos.

DIMENSIÓN TERRITORIAL OBLIGATORIA

El documento exige que los futuros Planes Nacionales y Regionales de Asociación incorporen obligatoriamente una dimensión territorial que garantice que todos los municipios continúen beneficiándose de las inversiones comunitarias, además de reforzar el desarrollo territorial integrado y mejorar la capacidad administrativa local.

También solicita que los municipios y regiones sean "beneficiarios directos y socios estratégicos" del futuro Fondo Europeo de Competitividad.

Para la ACM, las cuentas europeas deben reforzar "la cohesión territorial, la competitividad y la confianza ciudadana en el proyecto europeo", asegurando que el mundo local disponga de herramientas para afrontar retos como la transición verde, la transformación digital, la cohesión social y la innovación.