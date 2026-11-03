La ACM reconoce a 5 proyectos locales que combaten la despoblación en los Premis Arrelament

La ACM reconoce a 5 proyectos locales que combaten el despoblamiento en los Premis Arrelament, celebrados este martes en la Vall de Boí (Lleida)- ACM

LLEIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha presentado este martes las 5 iniciativas piloto que han sido reconocidas en los Premis Arrelament de la entidad para poner en valor proyectos locales que refuerzan el vínculo entre la ciudadanía y su entorno, promueven la cohesión social y combaten la desplobación y potencian el mundo rural.

Han ganado el premio el proyecto de rehabilitación de la Rectoría de Alpens (Barcelona); el proyecto de recuperación de oficios tradicionales de Conca de Dalt (Lleida); la recuperación de la memoria minera de Granja d'Escarp (Lleida); el Pla de Barris de Farga de Bebié de Les Llosses (Girona), y el proyecto RODA del Consell Comarcal del Berguedà (Barcelona), informa la ACM en un comunicado.

Las iniciativas premiadas son financiadas con 15.000 euros, se han presentado este año a la 5a edición de los premios 28 proyectos impulsados por ayuntamientos y consells comarcals, y se han comunicado los proyectos ganadores en un acto en la Vall de Boí.

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, ha reivindicado que las entidades locales tienen capacidad para impulsar iniciativas innovadoras y transformadoras a pesar de disponer a menudo de pocos recursos, y ha defendido que el arraigo es clave para una Catalunya "más cohesionada, más equilibrada y con mayores oportunidades para todos".

ALPENS

El Ayuntamiento de Alpens ha sido premiado por un proyecto para recuperar la antigua rectoría del municipio, actualmente en desuso, para crear 5 viviendas asequibles, en un modelo cooperativo de cesión de uso entre el consistorio, la UPC, el Arzobispado de Vic, Sostre Cívic y otros agentes.

La ayuda permitirá elaborar los estudios arquitectónicos, económicos y financieros para comprobar la viabilidad de la actuación, para buscar financiación y avanzar hacia un modelo que también pueda aplicarse en otros municipios rurales.

CONCA DE DALT

El proyecto 'Les Mans de la Memòria' de Conca de Dalt busca recuperar los oficios tradicionales del municipio reconociendo a través de un proyecto de documentación a las personas que los han mantenido vivos mediante entrevistas, fotografías, objetos e investigación histórica.

El material se conservará en un archivo digital y una exposición itinerante y se prevé la participación de los jóvenes en la recogida y transmisión de los testimonios.

GRANJA D'ESCARP

El patrimonio minero e industrial de la Granja d'Escarp es el protagonista de otro de los premios, con un proyecto que quiere recuperarlo y activarlo como un "espacio de memoria, educación y cohesión comunitaria".

Se rehabilitará un edificio para convertirlo en un centro multifuncional con espacio para exposiciones, se inventariará el patrimonio industrial con testimonios orale, rutas y mapas para preservar esta historia y transmitirla a las nuevas generaciones.

LES LLOSSES

El Ayuntamiento de Les Llosses ha sido premiado por su proyecto de redacción de un Pla de Barris para la recuperación de la Garga de Bebié, una antigua colonia téxtil que tiene viviendas y naves industriales desocupadas.

El plan definirá actuaciones en vivienda, economía, transporte, energía y servicios, y se prevé que se puedan recuperar las viviendas, potenciar la bioeconomía forestal, la construcción sostenible, y rehabilitar el teatro.

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Y finalmente se ha reconocido un proyecto piloto para prevenir la soledad no deseada de las personas mayores impulsado por el Consell Comarcal del Berguedà en Cercs, Capolat y Bagà, que quedará recogida en una guía para replicar en otros municipios rurales.

Las personas que participen en el proyecto ayudarán a detectar necesidades y diseñar iniciativas para mejorar la vida colectiva en estos municipios.