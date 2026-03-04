Acnur impulsa un proyecto para conectar a 20 millones de refugiados a internet antes de 2030

El jefe de Innovación de Acnur, Hovig Etyemezian, en el MWC - EUROPA PRESS

El jefe de Innovación de Acnur, Hovig Etyemezian, asiste estos días al Mobile World Congress (MWC) para contactar con gobiernos y empresas de telefonía e impulsar el proyecto 'Connectivity for Refugees', cuya finalidad es conectar a 20 millones de refugiados a Internet de aquí a 2030.

"Los refugiados tienen las mismas necesidades de conectividad que el resto de personas en 2026", explica Etyemezian en una entrevista con Europa Press en la que comparte su experiencia en Líbano, RD Congo, Argelia, Mauritania, Irak, Jordania y Túnez, donde ha supervisado operaciones de respuesta humanitaria y de emergencia de Acnur.

Etyemezian destaca la importancia de proporcionar acceso a Internet a los desplazados para que puedan conectar con sus familiares, informarse de la situación en sus países de origen y trabajar online.

"Estamos aquí porque aquí vienen cada año los gobiernos, las compañías de teléfono... y nosotros tenemos una alianza con GSMA y también con la Unión Internacional de Telecomunicaciones", afirma sobre su presencia en el MWC, que se celebra hasta este jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Etyemezian, que trabaja en Acnur desde hace 20 años, indica que las compañías se muestran sensibles ante ese objetivo de proporcionar conectividad y precisamente este lunes Acnur cerró un acuerdo "mundial" con MTN Group, la operadora de telefonía móvil más grande de África.

"Nosotros tenemos a los refugiados en zonas un poco lejos del conflicto y una parte de nuestra estrategia es convencer a estas compañías de que hay muchos lugares en el mundo tal vez lejanos, pero donde hay una concentración de refugiados, entonces eso es un mercado para ellas también", explica.

Añade que la crisis de Libia en 2011 supuso un punto de inflexión respecto a la conciencia de que los desplazados necesitan conectividad, sobre todo para conectar con sus familias, y entonces surgieron empresas interesadas en ello.

Las redes sociales también son importantes para que los refugiados tengan noticias del país de donde proceden, y ahí la necesidad de combatir las 'fake news': "Lamentablemente, hay mucho ruido digital, mucha desinformación sobre los refugiados y los migrantes. Tenemos un programa especial para combatir eso, estamos trabajando con compañías porque ellas también tienen una responsabilidad muy alta sobre este tema".

LLEGAR A 35 PAÍSES

Actualmente, Acnur trabaja en países como Rwanda, Etiopía, Chad y Uganda: "Estamos trabajando directamente en 15 países. Y nuestro objetivo es llegar a 35 países en el mundo a finales de año en una primera fase. Y eso incluye también países en Asia como Tailandia. Y creo que tenemos oportunidades también en Bangladesh".

Advierte de que conectar a 20 millones "no va a ser suficiente porque hay 120 millones de desplazados" y advierte del peligro que supone la rapidez con la que avanza el mundo digital mientras muchas personas no tienen acceso a la red.

"Cuando tienen acceso al móvil, a Internet, tienen más acceso al servicio humanitario. Ahora estamos tratando de dar más moneda digital para que puedan tener independencia financiera", afirma y, al respecto, Acnur también impulsa un proyecto de empleo digital para que los refugiados puedan trabajar online con compañías que están en otras partes del mundo.

Sobre el conflicto actual en el Medio Oriente debido al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirma que los servicios de Acnur "están muy digitalizados en esta parte del mundo y esto ayuda ahora a tener contacto muy directo con los compañeros que no pueden salir y están trabajando de casa, y con los refugiados.

AUGE DE LA EXTREMA DERECHA

Respecto al auge de la extrema derecha y de los discursos excluyentes, Etyemezian explica que Acnur realiza investigaciones sobre la situación de refugiados e inmigrantes y entre las principales conclusiones destaca que "su nivel de participación en crímenes en estas sociedades es menos que la población general y que ellos trabajan más, están dispuestos a trabajar más horas que otras personas".

También destaca su talento, que les capacita para ocupar las vacantes existentes actualmente en el mundo digital, y afirma que en los países donde trabaja Acnur "gran parte de la ayuda humanitaria la hacen los mismos refugiados".