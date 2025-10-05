Acosta (Vox) ve un "grave problema de inseguridad" en las calles de Torelló (Barcelona)

Archivo - El diputado de Vox Manuel Acosta interviene durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlament Manuel Acosta ha afirmado que hay "un grave problema de inseguridad" en las calles de Torelló (Barcelona) y que el separatismo y la izquierda han abandonado absolutamente al pueblo, ha dicho textualmente.

En declaraciones este domingo desde el municipio, ha afirmado que "un grupo de 25 okupas magrebíes han tomado el pueblo y han impuesto su ley" ante, según él, la tolerancia del Ayuntamiento gobernado por ERC.

Por eso, ha asegurado que si Vox gobierna llevará a cabo una política de remigración y de expulsión de todos los inmigrantes ilegales, asegura.