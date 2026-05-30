La ACPC reconoce al semanario La Comarca, la revista SIÓ y la edición digital del Diari de Girona

Imagen de la gala. - ACPC

BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha reconocido al semario La Comarca, la revista SIÓ, SomRurals y la edición digital del Diari de Girona, entre otros, informa un comunicado de la asociación.

En una gala celebrada el viernes en el Auditori de Barcelona, el lingüista Carles Duarte recibió el Premi d'Honor de la asociación, y el fundador de Open Arms, Òscar Camps, el Premi a la Tolerància.

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha destacado en su intervención durante el acto el papel de estos diarios, y ha afirmado que la prensa local y comarcal es "fundamental para que el catalán sea una herramienta útil, porque genera espacios de igualdad, genera espacios de prestigio y de proyección social".

El presidente de la asociación, Francesc Fàbregas, ha puesto en valor el periodismo de proximidad: "En un momento en que circulan noticias falsas es justo reivindicar el papel de los medios que contrastamos y que no renunciamos a la ética periodística".

Por su parte, Oscar Camps, ha advertido de que "la indiferencia es la forma más dolorosa de la intolerancia porque es silenciosa y porque nos permite seguir con nuestras vidas mientras las otras se pierden".

MEDIOS Y PROYECTOS PREMIADOS

En el apartado de mejores portadas del año, los medios premiados fueron el semanario La Comarca d'Olot (Girona), la revista SIÓ de Agramunt (Lleida) y la cabecera SomRurals, mientras que el Diari de Girona se llevó el galardón al mejor medio digital.

En la categoría de fotografía periodística, los premios recayeron en las imágenes publicadas por El 3 de Vuit, La palanca, Avenç El Palau d'Anglesola y el portal web cassadigital.cat.

Finalmente, los premios de solidaridad para estudiantes de secundaria y bachillerato los ganaron los alumnos de la escuela Vedruna EDN de Navàs y de los institutos La Vall de Sabadell, Josep Mestres i Busquets de Viladecans (Barcelona) y Antoni Torroja de Cervera (Lleida).