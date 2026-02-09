Activada la alerta por fuertes rachas de viento desde este miércoles en Barcelona y Tarragona

Archivo - Alerta del Ventcat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este lunes por la tarde la alerta del plan Ventcat por la previsión de que se produzcan fuertes rachas de viento a partir de este miércoles a medianoche en comarcas de Barcelona y Tarragona.

Según informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, las rachas de viento pueden superar los 72 km/h, principalmente en puntos del litoral y prelitoral.

Por ello, el nivel de riesgo es de 3 sobre 6, según protecció Civil.