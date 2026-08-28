Activado en 178 municipios catalanes el nivel 3 del Plan Alfa por riesgo muy alto de incendio - AGENTS RURALS

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agents Rurals de la Generalitat han activado este viernes el nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio forestal en 178 municipios de 21 comarcas catalanas, ha informadon en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En las localidades en las que se ha activado el nivel 3, todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas quedan suspendidas.

Asimismo, se prohibe encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, aunque estén habilitados para ello, el uso de material pirotécnico y la utilización de maquinaria a menos de 500 metros de terreno forestal cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que el órgano competente haya autorizado expresamente su uso o resulten necesarias para la extinción de incendios.