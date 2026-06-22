Activado en 298 municipios catalanes el nivel 3 del Pla Alfa por riesgo muy alto de incendio

Mapa del Pla Alfa - AGENTS RURALS

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agents Rurals de la Generalitat han activado este lunes el nivel 3 del Pla Alfa por peligro muy alto de incendio forestal en 298 municipios de 23 comarcas catalanas, ha informado este lunes el cuerpo en un mensaje en X recogido Europa Press.

Aunque las zonas de nivel 3 son en Tarragona, Lleida, la Catalunya Central y las Terres de l'Ebre, también hay otras zonas en nivel 1 y 2 en la parte nordeste de Catalunya.

Agents Rurals ha pedido a la ciudadanía precaución en el medio natural y ha recordado que, en caso de detectar una columna de humo o un incendio, se debe llamar al 112.