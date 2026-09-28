Activado el Inuncat por la previsión de lluvias intensas en el litoral y prelitoral este martes

Archivo - Dos personas se abrazan bajo un paraguas, a 12 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas en el litoral y prelitoral a partir de la madrugada de este martes, cuando se pueden superar los 40 l/m2 en 30 minutos, informa en un comunicado.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las precipitaciones han empezado este lunes a partir del mediodía en la mitad este de Catalunya y los chubascos pueden ir acompañados de tormenta.

Por otro lado, se prevén acumulaciones superiores a los 90 l/m2 en tres horas y el Meteocat prevé que las tormentas puedan tener poco desplazamiento, por lo que localmente las acumulaciones pueden llegar a alcanzar los 150 l/m2.