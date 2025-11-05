Activado el Pla Municipal d'Emergència en alerta por riesgo de insuficiencia drenante en Barcelona

Archivo - Cielo nublado en la ciudad de Barcelona, en Barcelona, Catalunya (España), en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de Barcelona ha activado este miércoles por la tarde el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta a causa de la previsión de lluvia, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

En previsión de que las precipitaciones sean intensas, desde el consistorio piden revisar tejados, desagües, pararrayos y bajantes de agua; desconectar aparatos eléctricos, y guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua, entre otros.

También, piden meter dentro de casa a los animales de compañía y tener a mano un teléfono móvil y un cargador, medicamentos indispensables, ropa de abrigo y documentación personal.

Respecto a la conducción, recomiendan moderar la velocidad, frenar con suavidad, mantener una distancia prudencial con el resto de vehículos y no atravesar zonas inundadas.

Se espera que las lluvias lleguen a las comarcas de Barcelona entre las 8 y las 10 de la mañana del jueves, donde se pueden llegar a registrar hasta 50 o 60 litros por metro cuadrado, según ha informado este miércoles la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca.