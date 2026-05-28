Activado el plan de choque para restaurar el Estany de Vilaüt (Girona) tras su expropiación

Estany de Vilaüt, en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona) - GENERALITAT

GIRONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha activado el plan de choque para restaurar el Estany de Vilaüt, en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona), tras la expropiación de la finca, informa en un comunicado este jueves.

Está previsto realizar medidas urgentes para "revertir la degradación" de esta zona húmeda, que tiene una superficie de 28,9 hectáreas, tras años de gestión privada.

La primera medida es la regulación de los niveles de agua para garantizar el éxito de la reproducción de especies de ave amenazadas, y que se hace tras un acuerdo con la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la comunidad de regantes.

Además, se iniciarán los trabajos para eliminar especies invasoras, como la planta Xanthium strumarium, que ha colonizado la superficie de la laguna.

También está previsto habilitar espacios para el uso público con el fin de que "vuelva a ser un referente para la educación ambiental y el disfrute de los visitantes".