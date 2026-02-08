Activistas desnudos piden en Barcelona el "fin de las granjas peleteras"

Activistas de AnimaNaturalis en la plaza de Catalunya de Barcelona - ANIMANATURALIS ROLAND BOS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización AnimaNaturalis ha llevado a cabo una acción este domingo al mediodía en la plaza de Catalunya de Barcelona con activistas desnudos que han exigido a la Unión Europea (UE) el "fin de las granjas peleteras".

Bajo el lema 'por una Europa libre de pieles' "decenas de activistas" amontonados y rociados con sangre artificial se han tendido en la plaza barcelonesa para representar los cuerpos sin vida de los animales que son despellejados anualmente, según ha informado la organización en un comunicado.

La responsable de campañas de AnimaNaturalis, Cristina Ibáñez, ha señalado que "la Comisión Europea debe responder a la ciencia y a la voluntad ciudadana prohibiendo definitivamente las granjas peleteras en toda la Unión Europea".