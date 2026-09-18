Activistas en favor del aborto interrumpen un acto provida en una parroquia de Barcelona

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de proabortistas interrumpió este jueves por la tarde un acto organizado en la parroquia Santa Maria de Montalegre de Barcelona por Entitats per la Vida, el Corrent Social Cristià y la Plataforma per la Família Catalunya-ONU en el que diversas mujeres ofrecían su testimonio tras haber pasado por un aborto.

El presidente de la Plataforma y organizador del acto, Daniel Arasa, ha explicado este viernes a Europa Press que, cuando él estaba introduciendo el tema en la sala de actos ante un centenar de asistentes, unas 30 activistas interrumpieron con lemas a favor del aborto y una pancarta.

La situación se prolongó unos 25 minutos, hasta que acudieron los Mossos d'Esquadra a una llamada de los organizadores y el acto pudo continuar, ha añadido.