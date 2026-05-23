Los activistas de la Flotilla acusan a Israel de "malos tratos" a su llegada a Barcelona

Llegan al Aeropuerto de Barcelona los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla - KIKE RINCON-EUROPA PRESS

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

Los 18 activistas catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han llegado este sábado sobre las 13.30 horas al Aeropuerto de Barcelona en un vuelo procedente de Ankara (Turquía), y en declaraciones a la prensa han acusado a Israel de agresiones y "malos tratos" físicos y psicológicos durante su detención.

Entre los activistas están la secretaria de delegaciones de IAC y participante de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', y la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos, así como otros activistas catalanes como Mi Hoa Lee y Javier Zendrera que han explicado las "torturas" sufridas durante su detención y han estado acompañados por el también activista de la Flotilla Saif Abukeshek.

En el aeropuerto han sido recibidos por cerca de un centenar de personas, entre los cuales familiares y representantes políticos como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la coordinadora de los Comuns Candela López; la portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal y el eurodipitado de los Comuns y abogado de la Flotilla, Jaume Asens.

DETENCIÓN EN ISRAEL

Han llegado a la capital catalana 5 días después de ser capturados en aguas internacionales por el Ejército de Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La organización explicó este viernes que entre sus miembros detenidos se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también explicó este viernes que 4 de los cerca de 40 españoles de la flotilla han necesitado atención médica.

De hecho, la vuelta de los activistas estaba prevista para el viernes pero se aplazó a este sábado porque se les sometió a pruebas médicas en Turquía, tras ser deportados por Israel.