Llegan al Aeropuerto de Barcelona los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla

Llegan al Aeropuerto de Barcelona los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla
Llegan al Aeropuerto de Barcelona los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla - KIKE RINCON-EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 13:47
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EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

Los 18 activistas catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han llegado este sábado a las 13 horas al Aeropuerto de Barcelona en un vuelo procedente de Ankara (Turquía).

Entre los activistas están la secretaria de delegaciones de IAC y participante de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', y la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos.

Han llegado a la capital catalana 5 días después de ser capturados en aguas internacionales por el Ejército de Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La organización explicó este viernes que entre sus miembros detenidos se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también explicó este viernes que 4 de los cerca de 40 españoles de la flotilla han necesitado atención médica.

De hecho, la vuelta de los activistas estaba prevista para el viernes pero se aplazó a este sábado porque se les sometió a pruebas médicas en Turquía, tras ser deportados por Israel.

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