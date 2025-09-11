El acto institucional en el TNC homenajea a Paco Candel y Maria Assumpció Català

Los Castellers de Vilafranca antes del acto institucional por la Diada en el TNC. - GOVERN-JORDI BEDMAR

Dirigido por Àngel Llàcer, escrito por Jordi Amat y con música de Jofre Bardagí

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acto institucional de la Diada de Catalunya en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha homenajeado este jueves a varias figuras, como el escritor Paco Candel, la matemática Maria Assumpció Català y el Congrés de Cultura Catalana de 1975.

El acto, dirigido por Àngel Llàcer, ha estado encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los expresidentes del Govern José Montilla y Artur Mas, entre otros.

Escrito por Jordi Amat y con música de Jofre Bardagí, el acto ha querido "representar la pluralidad y realidad social de Catalunya a través de su manifestación artística" desde el teatro, la poesía, la danza, la música y el audiovisual, poniendo el foco en algunas de las efemérides de este 2025.

El grupo Els Amics de les Arts, los cantantes Pemi Fortuny, Antonio Orozco y Queralt Lahoz, los Castellers de Vilafranca y los escritores Jordi Amat y Agustí Alcoberro han sido algunos de los integrantes de este acto, que cierra los actos de la Diada del jueves 11 de septiembre.

En el montaje también se han recordado hitos históricos que se conmemoran este 2025.

Antes de empezar el acto, los invitados han podido presencia el 'castell' que han levantado los Castellers de Vilafranca.