El acto del Papa en el Estadi Olímpic tendrá una escenario gaudiniano y 50 confesionarios

Estadio Olímpico Lluís Companys, a 18 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje apostólico con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El acto de plegaria del papa León XIV en el Estadi Olímpic de Barcelona el 9 de junio tendrá un escenario con referencias gaudinianas y mediterráneas y dispondrá de 50 confesionarios, ha explicado este miércoles el coordinador del acto, Carlos Bosch, en un encuentro con medios.

Ha explicado que unas 40.000 personas --entradas ya agotadas-- asistirán al acto en el estadio, que abrirá puertas a las 16 horas, y se dividirá en dos partes: una primera de acogida sin el Papa, de 18 a 20, y una segunda de plegaria, que empezará con la llegada del Papa en el 'papamóvil'.

Sin querer revelar artistas que participarán en el acto del Olímpic, Bosch ha asegurado que las actuaciones musicales serán "un poco de todo, una representación" de la cultura, y preguntado explícitamente por Rosalía, ha dicho que esos días se encuentra en Estados Unidos de gira.

Sobre los 50 confesionarios que se instalarán en el Estadi Olímpic, ha defendido que lo han creído conveniente por ser uno de los "ofrecimientos de la iglesia" a los fieles.

El acto de acogida previo a la llegada del Papa, contará con dos presentadores que irán dando paso a vídeos, testimonios y entrevistas, durante 2 horas donde la actividad será constante para un público diverso.

Bosch, que ha dicho que no habrá pantallas en el exterior del Estadi por motivos de seguridad, ha explicado que 3 jóvenes subirán al escenario y podrán preguntar al Papa.

El coordinador diocesano de la visita, Enric Puig, ha subrayado que el acto en el Estadi Olímpic quiere compensar la falta de contacto que tuvo la anterior visita de un pontífice, Benedicto XVI, por el poco tiempo disponible, y ha considerado que un tipo de acto como este "abría a más fieles".

CATEDRAL DE BARCELONA

El dean de la Catedral de Barcelona, Santiago Bueno, ha explicado que el primer acto del Papa en su visita, en esta catedral, reunirá a unas 600 personas, con la curia y una "buena representación" de los voluntarios y sin autoridades civiles.

En este acto del Papa en la "catedral del obispo" de Barcelona se rezará la sexta, con su estructura habitual, y el pontífice tiene previsto visitar la cripta de Santa Eulàlia.